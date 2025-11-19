Росія обстріляла енергосистему України: в областях діють аварійні відключення
- Марія Хаміцевич
9:00, 19 листопада, 2025
Вночі 19 листопада російські війська здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Внаслідок ударів у кількох областях запроваджено аварійні відключення електроенергії.
У Міненерго пояснили, що рятувальники та енергетичні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація. Відомство наголошує: відключення діятимуть до стабілізації роботи енергосистеми, після чого їх скасують.
Цієї ночі під ворожим обстрілом опинилися одразу кілька регіонів — зокрема Харків, Дніпро, Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Зранку вибухи лунали також у Хмельницькій, Рівненській та Дніпропетровській областях — РФ атакувала дронами та ракетами.
Раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
Посадовець запевнив, у місті відпрацювали кілька етапів дій на випадок тривалих відключень електроенергії та теплопостачання. Водночас він визнає, що в умовах війни передбачити ситуацію наперед складно.
