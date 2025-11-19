Росія обстріляла енергосистему України: в областях діють аварійні відключення

Росія обстріляла енергосистему України. Фото: novynarnia.com

Вночі 19 листопада російські війська здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Внаслідок ударів у кількох областях запроваджено аварійні відключення електроенергії.

У Міненерго пояснили, що рятувальники та енергетичні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація. Відомство наголошує: відключення діятимуть до стабілізації роботи енергосистеми, після чого їх скасують.

Цієї ночі під ворожим обстрілом опинилися одразу кілька регіонів — зокрема Харків, Дніпро, Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Зранку вибухи лунали також у Хмельницькій, Рівненській та Дніпропетровській областях — РФ атакувала дронами та ракетами.

Раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

Посадовець запевнив, у місті відпрацювали кілька етапів дій на випадок тривалих відключень електроенергії та теплопостачання. Водночас він визнає, що в умовах війни передбачити ситуацію наперед складно.