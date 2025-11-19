Масований обстріл Тернополя: ракета влучила в багатоповерхівку, є загиблі
Марія Хаміцевич
9:32, 19 листопада, 2025
Вночі 19 листопада російські війська масовано атакували Тернопіль. Один із ударів влучив у житлову багатоповерхівку.
Як повідомив міський голова Сергій Надал, пошкоджень зазнали будівлі та житлові будинки, є постраждалі. На місці працюють служби.
Згодом, президент Володимир Зеленський, повідомив, що внаслідок обстрілу Тернополя загинули 9 людей. За його словами, унаслідок атаки є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях.
Цієї ж ночі російська армія обстріляла й інші регіони України — під ударом були Харків, Дніпро, Тернопільщина, Львівщина та Івано-Франківщина.
У Міністерстві енергетики повідомили, що атака була спрямована і на енергетичні об’єкти. Через це в кількох областях застосували аварійні відключення світла.
