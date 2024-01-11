Колишній сантехнік, який викрав крани. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

В Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного в крадіжці кранів. Внаслідок злочинних дій жителі багатоквартирного будинку в мікрорайоні Соляні залишились без водопостачання.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Водяний кран, якіий викрав миколаївець. Фото: поліція у Миколаївській області ʼ

Зазначається, що 9 січня поліцейським повідомили, що з підвалу багатоповерхового будинку викрали крани для подачі води на близько 50 квартир. В будинку раптово зникла вода, а коли місцева жителька пішла у підвал перевірити ситуацію, то виявила відсутність 10 кранів.

Здійснивши аналіз записів камер відеоспостереження, у тому числі що під’єднані до системи «Безпечне місто», правоохоронці встановили особу підозрюваного і його місцеперебування. Ним виявився 23-річний молодик, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Біля одного з пунктів приймання металобрухту поліціянти затримали фігуранта. Чоловік саме здавав викрадені крани.

Оперативники з’ясували, що затриманий раніше працював сантехніком та за допомогою інструментів знімав водяні крани, аби потім здати їх та отримати гроші.

Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід. Зараз встановлюють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території Миколаєва та області та вже мають підстави вважати його причетним до низки крадіжок кранів з водомережі будинків.

Нагадаємо, що ввечері, 13 грудня до правоохоронців звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що невідомий чоловік у райцентрі заволодів його автомобілем Hyundai Elantra та поїхав у напрямку Южноукраїнська.