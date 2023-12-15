Ввечері, 13 грудня до правоохоронців звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що невідомий чоловік у райцентрі заволодів його автомобілем Hyundai Elantra та поїхав у напрямку Южноукраїнська.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За словами охоронців, потерпілий працює водієм таксі. Заявник приїхав на виклик за пасажиром, якого мав відвезти в Южноукраїнськ. По дорозі фігурант, погрожуючи застосуванням насильства, виштовхав потерпілого з автівки, пересів за кермо та зник з місця події.

Нині слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру. За скоєний злочин йому загрожує до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, що в Україні посилили відповідальність за викрадення машин. Відповідно до закону, за викрадення автомобіля каратимуть позбавленням волі до 12 років.