Порт Очаків, ілюстративне фото

Російська армія, увечері, 22 червня, обстріляла територію Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що о 19:12 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

«Постраждалих немає», – додали у пресслужбі ОВА.

Нагадаємо, впродовж доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.

У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.