У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У неділю, 23 червня, в центрі Миколаєва відбулася щонедільна акція на підтримку військовополонених.

На акції зібралося близько 150 людей, пишуть «НикВести».

Катерина вже третій рік чекає з полону свого чоловіка, який служив у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді.

— У мене чоловік вже третій рік в полоні. Ми виходимо кожен тиждень, в неділю. Це акції нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників, аби нагадати і показати міжнародному суспільству, що в нас досі є проблема, — сказала Катерина.

Дружина полоненого морпіха Катерина. Фото: «НикВести»

За її словами, такі акції — єдина можливість для цивільних допомогти визволити українських військових з російського полону.

— Їх дуже багато, і зниклих, і полонених. Хтось трішки більше чекає своїх рідних, хтось трішки менше, і ми не можемо на це повпливати, окрім як приходити на такі акції і нагадувати суспільству про них, — сказала дружина полоненого.

Катерина розповіла, що на щонедільних акціях збираються не тільки родини військових, які потрапили у полон. Часто до них поєднуються просто не байдужі люди.

— 150 людей ми збираємо на таких акціях. Тут є не лише люди, в яких хтось в полоні або зник, тут навіть є люди, які просто приходять підтримувати такі сім'ї, от як у нас. Були декілька разів люди з Херсону, які пережили окупацію. Як би їм складно не було, вони виходили, доєднувалися, казали слова підтримки, — розповіла жінка.

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»

У Миколаєві пройшла щонедільна акція на підтримку полонених морпіхів. Фото: «НикВести»