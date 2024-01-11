У Миколаївській області 59-річного чоловіка засудили за домашнє насильство над своєю дружиною.

Про це повідомили в Первомайській окружній прокуратурі.

Слідством встановлено, що мешканець Арбузинки систематично знущався з 54-річної дружини.

Зокрема, це виявлялося в словесних образах, нецензурних висловлюваннях, приниженні честі й гідності.

Окрім того, засуджений неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, однак належних висновків не зробив.

Вироком Арбузинського районного суду чоловіку призначили 150 годин громадських робіт.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївська родина, «яка раніше не попадала в поле зору служби», знущалася над маленькою донькою.

Раніше начальник відділу ювенальної превенції Миколаївської області Сергій Демідов повідомляв, що після початку війни Росії проти України в Миколаївській області виріс рівень домашнього насильства над дітьми.