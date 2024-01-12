Військовослужбовець Збройних Сил, фото: Радіо Свобода

У селищі Березнегувате в Миколаївській області військовослужбовець розстріляв заступника командира роти, після чого застрелився сам.

Дану інформацію в коментарі кореспонденту «НикВести» підтвердив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов.

Інцидент стався увечері 7 січня близько 21:00. За даними спеціалізованої прокуратури, старшина роти 6 разів вистрелив у командира з власного автомата.

— На жаль, інформація підтвердилась. В смт. Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів з закріпленого за ним автомату у заступника командира роти. На місце було здійснено виїзд для огляду, допитано свідків. Зʼясовуємо, — розповів Андрій Кльопов.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП Миколаївської області, процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Наразі відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 «Умисне вбивство». Триває розслідування.

Гучні вбивства військових на Миколаївщині

В серпні 2022 року стало відомо про загибель командира батальйону миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майорс Євгена Чорноконя. Тоді повідомлялось, що військовий загинув при виконанні бойових завдань.

Пізніше зʼявилась інформація, що комбата вбив п’яний солдат Валентин Гандебура, вистріливши у офіцера з табельного автомату. В лютому 2023 року Центральний районний суд Миколаєва визнав Гандебуру невинним в умисному вбивстві, про що в квітні писали Преступности.НЕТ.

Прокуратура була не згодна з таким рішенням і подала апеляцію. В червні 2023 року солдата Валентина Гандебуру за рішенням Миколаївського апеляційного суду було визнано винним у вбивстві Євгена Чорноконя.