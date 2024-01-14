Ворожий обстріл на Миколаївщині, фото «Никвести»

Російська армія знову атакувала дві громади Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вранці, 13 січня, у Баштанському районі в результаті збиття ворожої ракети уламки впали в межах житлового сектору, загорівся одноповерховий житловий будинок. Пожежа була оперативно ліквідована.

Також, учора, 13 січня, о 12:29 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.