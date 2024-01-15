Громадянина Росії, голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва Бориса Каткова

Влада Латвії вислала з країни голову «Латвійсько-російської асоціації співробітництва», військового пенсіонера Бориса Каткова, який є громадянином РФ.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що за ініціативи Служби держбезпеки Латвії (VDD) міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс вніс до списку небажаних у Латвії осіб голову Латвійсько-російської асоціації, громадянина Росії та військового пенсіонера Бориса Каткова.

Рішення ухвалили на підставі висновку Служби VDD, яка отримала інформацію про діяльність Бориса Каткова, що загрожує держбезпеці. Врахували його тривалу співпрацю з представниками Росії та прокремлівськими організаціями у Латвії.

Громадянина РФ оголосили персоною нон грата та видворили з країни за багаторічну та систематичну діяльність на користь Росії.

За інформацією з відкритих джерел, Борис Катков приїхав до Латвії у 1966 році. Спочатку він працював у військовому комісаріаті в Цесісі, потім у Даугавпілсі. Пішов на пенсію у званні полковника у 1991 році.

Він отримав паспорт негромадянина Латвії 1998 року, а 2000-го взяв російське громадянство.

Нагадаємо, що у середу, 10 січня, суддю Верховного Суду України Богдана Львова, у якого раніше знайшли російський паспорт, поновили на посаді.