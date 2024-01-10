Богдан Львов

У середу, 10 січня суддю Верховного Суду України Богдана Львова, у якого раніше знайшли російський паспорт, поновили на посаді.

Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» з зали суду.

Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Суд також схвалив сплату Львову зарплати за час, поки він не працював, бо це «вимушений прогул».

Окрім того, у Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

Нагадаємо, що заступник голови Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов, який має доступ до державної таємниці, є громадянином Російської Федерації.

Раніше в Державній міграційній службі України заявили, що примусова російська паспортизація громадян України, які проживають на території тимчасово окупованих Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, є злочином. Позиція України у даній ситуації залишається незмінною – всі українці, яких змушують отримувати російські документи, є громадянами України.