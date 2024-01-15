Сьогодні вранці, 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів.

«За підвищеним номером виклику у Миколаєві на вулиці Садовій вогнеборці гасять пожежу триповерхової будівлі. Залучено вісім спецмашин та 32 рятувальники», — йдеться в повідомленні.

Наразі пожежу локалізовано.

Внаслідок пожежі постраждала жінка, яка надихалась димом, медики надають їй першу допомогу.

Причина займання встановлюється.

Загоряння будівлі в Миколаєві, 15 січня 2023 року. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Миколаївські вогнеборці ліквідують загоряння будівлі в Миколаєві, 15 січня 2023 року. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Миколаївські вогнеборці обстежують обгорілу будівлі в Миколаєві, 15 січня 2023 року. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Палаюча будівля в Миколаєві, 15 січня 2023 року. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Загоряння будівлі в Миколаєві, 15 січня 2023 року. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Наслідки загоряння будівлі в Миколаєві, 15 січня 2023 року. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, що в Миколаївській області за минулу добу зареєстровано чотири пожежі, в одній з них загинув чоловік.