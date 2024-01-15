Сьогодні вранці, 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів.
«За підвищеним номером виклику у Миколаєві на вулиці Садовій вогнеборці гасять пожежу триповерхової будівлі. Залучено вісім спецмашин та 32 рятувальники», — йдеться в повідомленні.
Наразі пожежу локалізовано.
Внаслідок пожежі постраждала жінка, яка надихалась димом, медики надають їй першу допомогу.
Причина займання встановлюється.
Нагадаємо, що в Миколаївській області за минулу добу зареєстровано чотири пожежі, в одній з них загинув чоловік.
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Сьогодні вранці, 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів.
«За підвищеним номером виклику у Миколаєві на вулиці Садовій вогнеборці гасять пожежу триповерхової будівлі. Залучено вісім спецмашин та 32 рятувальники», — йдеться в повідомленні.
Наразі пожежу локалізовано.
Внаслідок пожежі постраждала жінка, яка надихалась димом, медики надають їй першу допомогу.
Причина займання встановлюється.
Нагадаємо, що в Миколаївській області за минулу добу зареєстровано чотири пожежі, в одній з них загинув чоловік.