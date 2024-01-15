З будинку, що загорівся сьогодні у Миколаєві, рятувальники ДСНС дістали акваріум з маленьким сомом.

Жителька дому Тетяна розповіла «НикВести», що встигла врятувати свого собаку та кота, ще двох котів, які залишилися у будинку дістали рятувальники. Наразі вони у тяжкому стані в лікарні.

— Я так вдячна нашим хлопцям с ДСНС, вони навіть рибку дістали, навіть сомик вцілів. Найголовніше, що всі живі, — сказала Тетяна.

Рятувальникам ДСНС Миколаївщини, жінка розповіла, що побачила у вікно дим й вогонь та за декілька секунд вся стеля була у диму.

— Почало все руйнуватися, я зателефонувала у 101 й вибігла на вулицю. Замикання трапилося на сусідній території, дуйка замкнула й по стіні все пішло наверх та загорівся дах, — розповіла Тетяна.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві. За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів.