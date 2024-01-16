На південному напрямку під час ведення розвідки бійці Сил спеціальних операцій (ССО) виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Про це повідомили в ССО.

Зазначається, що «Осу» виявили, попри погану видимість, за допомогою малого розвідувального безпілотника 73 морського центру ССО. Цей ЗРК окупанти застосовували проти українських військ.

Оператори Сил спецоперацій скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок ураження зенітно-ракетний комплекс знищено вщент, наголосили ССО.

Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.