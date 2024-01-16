На Херсонщині затримала ще колаборанта. Фото: CБУ

Служба безпеки України викрила на Херсонщині ще двох колаборантів, які, організовували проведення незаконного референдуму РФ у період окупації правобережжя Херсонщини.

По це повідомляє СБУ.

Служба безпеки України заявила про викриття на Херсонщині ще двох колаборантів

Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалась переховуватись від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала «втемну»

«Перебуваючи у лавах загарбницьких «виборчкомів», вони обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей «проголосувати за приєднання» регіону до складу РФ. Фігуранти змушували людей ставити «потрібні» відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали правильність заповнення. У разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували «здати» односельчан озброєним рашистам, які супроводжували їх під час дворових обходів», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади.

Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників та добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ. Там їм поставили завдання щодо організації псевдореферендуму Росії у тимчасово захоплених населених пунктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за часті 2 стаття 28, частина 5 стаття 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Раніше також повідомлялось, що у Миколаєві судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у відеозйомці та поширення інформації про рух ЗСУ містом, також він виправдовував російську збройну агресію.