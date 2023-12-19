У Миколаєві судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у відеозйомці та поширення інформації про рух ЗСУ містом, а також виправдовував російську збройну агресію.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Слідством встановлено, що у липні цього року 46-річний підозрюваний знімав на відео переміщення підрозділів та техніки ЗСУ територією Миколаєва.
Того ж дня відзнятий відеоматеріал він виклав у антиукраїнський Telegram-канал, «поширивши необмеженому колу осіб інформацію про переміщення військових та техніки з можливістю їх ідентифікації на місцевості», повідомили в прокуратурі.
Водночас він поширював матеріали, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, додали у прокуратурі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Нагадаємо, в Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду з конфіскацією майна.
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У Миколаєві судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у відеозйомці та поширення інформації про рух ЗСУ містом, а також виправдовував російську збройну агресію.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Слідством встановлено, що у липні цього року 46-річний підозрюваний знімав на відео переміщення підрозділів та техніки ЗСУ територією Миколаєва.
Того ж дня відзнятий відеоматеріал він виклав у антиукраїнський Telegram-канал, «поширивши необмеженому колу осіб інформацію про переміщення військових та техніки з можливістю їх ідентифікації на місцевості», повідомили в прокуратурі.
Водночас він поширював матеріали, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, додали у прокуратурі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Нагадаємо, в Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду з конфіскацією майна.