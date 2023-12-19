У Миколаєві судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у відеозйомці та поширення інформації про рух ЗСУ містом, а також виправдовував російську збройну агресію.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що у липні цього року 46-річний підозрюваний знімав на відео переміщення підрозділів та техніки ЗСУ територією Миколаєва.

Того ж дня відзнятий відеоматеріал він виклав у антиукраїнський Telegram-канал, «поширивши необмеженому колу осіб інформацію про переміщення військових та техніки з можливістю їх ідентифікації на місцевості», повідомили в прокуратурі.

Водночас він поширював матеріали, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, додали у прокуратурі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду з конфіскацією майна.