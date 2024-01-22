Українці почали отримувати на мобільні телефони фейкові повідомлення із підозрілими посиланнями нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації мешканців.
Про це повідомили в ДСНС.
«22 січня українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!», — зазначили рятувальники.
Вони також закликали довіряти лише перевіреним джерелам: вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.
На початку січня цього року повідомлялось, що невідомі хакери присилають бійцям ЗСУ листи про нібито рекрутинг до війська, в яких насправді приховані програми віддаленого управління.
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Українці почали отримувати на мобільні телефони фейкові повідомлення із підозрілими посиланнями нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації мешканців.
Про це повідомили в ДСНС.
«22 січня українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!», — зазначили рятувальники.
Вони також закликали довіряти лише перевіреним джерелам: вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.
На початку січня цього року повідомлялось, що невідомі хакери присилають бійцям ЗСУ листи про нібито рекрутинг до війська, в яких насправді приховані програми віддаленого управління.