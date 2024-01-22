Повідомлення шахраїв щодо плану евакуації, Фото ДСНС України

Українці почали отримувати на мобільні телефони фейкові повідомлення із підозрілими посиланнями нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації мешканців.

Про це повідомили в ДСНС.

«22 січня українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!», — зазначили рятувальники.

Вони також закликали довіряти лише перевіреним джерелам: вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

На початку січня цього року повідомлялось, що невідомі хакери присилають бійцям ЗСУ листи про нібито рекрутинг до війська, в яких насправді приховані програми віддаленого управління.