Невідомі хакери присилають бійцям ЗСУ листи про нібито рекрутинг до війська, в яких насправді приховані програми віддаленого управління.

Про це повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, вжила заходів щодо серії кібератак, в ході яких зловмисники розсилали в месенджері Signal військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до третьої окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як зазначається, виявили підозрілу активність фахівці американо-японської компанії Trendmicro в кінці грудня 2023 року, про що повідомили CERT-UA.

«Повідомлення зловмисників містять файли-архіви, запуск вмісту яких призведе до зараження комп’ютера шкідливими програмами REMCOSRAT і REVERSESSH. При цьому, назви та вміст архівів хакери намагаються зробити цікавими для військових — «опитування полоненого», «геолокації», «команди кодування», «позивні» тощо», — йдеться в повідомленні.

У Держспецзвʼязку закликали в разі виявлення підозрілої активності на комп’ютерах та в інформаційно-комунікаційних системах Збройних сил України невідкладно інформувати Центр кібербезпеки ІТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua).

Нагадаємо, Міноборони у рамках проєкту про рекрутинг до Збройних Сил України підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з’явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні скоро запрацює проєкт для цифрового рекрутингу до лав Сил оборони України — він уже на завершальній стадії.