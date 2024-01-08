Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, що в Україні скоро запрацює проєкт для цифрового рекрутингу до лав Сил оборони України — він уже на завершальній стадії.
Спочатку почнуть набирати операторів безпілотників, пише «Бабель».
«Ми вже запустили декілька бета-тестувань із бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, яким є зворотний зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ», — сказав міністр, додавши, що проєкт має полегшити комунікацію, пояснити охочим, ким вони можуть стати в армії, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата тощо.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що функції вручення повісток через мобільний застосунок «Дія» не буде ніколи.
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, що в Україні скоро запрацює проєкт для цифрового рекрутингу до лав Сил оборони України — він уже на завершальній стадії.
Спочатку почнуть набирати операторів безпілотників, пише «Бабель».
«Ми вже запустили декілька бета-тестувань із бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, яким є зворотний зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ», — сказав міністр, додавши, що проєкт має полегшити комунікацію, пояснити охочим, ким вони можуть стати в армії, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата тощо.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що функції вручення повісток через мобільний застосунок «Дія» не буде ніколи.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|