Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, що в Україні скоро запрацює проєкт для цифрового рекрутингу до лав Сил оборони України — він уже на завершальній стадії.

Спочатку почнуть набирати операторів безпілотників, пише «Бабель».

«Ми вже запустили декілька бета-тестувань із бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, яким є зворотний зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ», — сказав міністр, додавши, що проєкт має полегшити комунікацію, пояснити охочим, ким вони можуть стати в армії, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата тощо.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що функції вручення повісток через мобільний застосунок «Дія» не буде ніколи.