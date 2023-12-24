Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що функції вручення повісток через мобільний застосунок «Дія» не буде ніколи.
Про це він написав у Telegram.
«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», — заявив Михайло Федоров.
Раніше повідомлялося, що Михайло Федорів заявляв, що розсилати повістки військовозобовʼязаним через месенджери зараз технічно неможливо.
До того ж в Україні з 15 лютого почали розсилати судові повістки та виклики через месенджер Viber — на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень.
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що функції вручення повісток через мобільний застосунок «Дія» не буде ніколи.
Про це він написав у Telegram.
«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», — заявив Михайло Федоров.
Раніше повідомлялося, що Михайло Федорів заявляв, що розсилати повістки військовозобовʼязаним через месенджери зараз технічно неможливо.
До того ж в Україні з 15 лютого почали розсилати судові повістки та виклики через месенджер Viber — на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень.