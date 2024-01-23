У понеділок, 22 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
«Постраждалі перебувають на стаціонарному лікуванні», – йдеться у повідомленні.
Однак, де і чому містяни дістали отруєння, не уточнюється.
Нагадаємо, що у Миколаєві родина отруїлася чадним газом.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.
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У понеділок, 22 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
«Постраждалі перебувають на стаціонарному лікуванні», – йдеться у повідомленні.
Однак, де і чому містяни дістали отруєння, не уточнюється.
Нагадаємо, що у Миколаєві родина отруїлася чадним газом.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.