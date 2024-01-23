Двоє миколаївців отруїлися чадним газом. Фото: rda-m-p.gov.ua

У понеділок, 22 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

«Постраждалі перебувають на стаціонарному лікуванні», – йдеться у повідомленні.

Однак, де і чому містяни дістали отруєння, не уточнюється.

Нагадаємо, що у Миколаєві родина отруїлася чадним газом.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.