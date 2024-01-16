Миколаївці отруїлися чадним газом, фото з відкритих джерел

У неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що рятувальники отримали інформацію про подію наступного дня від Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«З'ясувалося, що у Миколаєві постраждали 48-річний чоловік та 45-річна жінка, вони перебувають у лікарні. Що саме призвело до утворення чадного газу у приміщенні та, як наслідок, отруєння людей – встановлюється», —йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що до цього призвела несправність автономної системи опалення.

Нагадаємо, що у Миколаєві родина отруїлася чадним газом.