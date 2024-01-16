У неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що рятувальники отримали інформацію про подію наступного дня від Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«З'ясувалося, що у Миколаєві постраждали 48-річний чоловік та 45-річна жінка, вони перебувають у лікарні. Що саме призвело до утворення чадного газу у приміщенні та, як наслідок, отруєння людей – встановлюється», —йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо, що до цього призвела несправність автономної системи опалення.
Нагадаємо, що у Миколаєві родина отруїлася чадним газом.
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У неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлася чадним газом.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що рятувальники отримали інформацію про подію наступного дня від Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«З'ясувалося, що у Миколаєві постраждали 48-річний чоловік та 45-річна жінка, вони перебувають у лікарні. Що саме призвело до утворення чадного газу у приміщенні та, як наслідок, отруєння людей – встановлюється», —йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо, що до цього призвела несправність автономної системи опалення.
Нагадаємо, що у Миколаєві родина отруїлася чадним газом.