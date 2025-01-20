На Миколаївщині чоловік ледь не загинув у лазні: його врятувала дружина

У суботу, 18 січня, у місті Вознесенськ зайнялася лазня на території приватного домоволодіння. Через пожежу ледь не загинув місцевий житель.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.

Із задимленої будівлі чоловіка вивела на свіже повітря дружина, після чого викликала рятувальників і медиків. Постраждалого з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували. Площа займання становила 4 квадратних метри.

Рятувальники не допустили поширення вогню на сусідній житловий будинок.

Крім того, у той же день рятувальники ліквідували пожежу будинку в мікрорайоні Матвіївка і сараю у селі Миколаївка Казанківської громади Баштанського району. У другому випадку під загрозою опинився автомобіль ЗАЗ 1102 з причепом, який вдалося врятувати.

Для гасіння пожеж залучили 22 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, 16 січня та в ніч на 17 січня у Миколаївській області виникло шість пожеж. Переважно горіло в житловому секторі.