  • понеділок

    20 січня, 2025

  • 0.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині чоловік ледь не загинув у лазні: його врятувала дружина

У суботу, 18 січня, у місті Вознесенськ зайнялася лазня на території приватного домоволодіння. Через пожежу ледь не загинув місцевий житель.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.

Із задимленої будівлі чоловіка вивела на свіже повітря дружина, після чого викликала рятувальників і медиків. Постраждалого з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували. Площа займання становила 4 квадратних метри.

Рятувальники не допустили поширення вогню на сусідній житловий будинок.

Крім того, у той же день рятувальники ліквідували пожежу будинку в мікрорайоні Матвіївка і сараю у селі Миколаївка Казанківської громади Баштанського району. У другому випадку під загрозою опинився автомобіль ЗАЗ 1102 з причепом, який вдалося врятувати.

Для гасіння пожеж залучили 22 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, 16 січня та в ніч на 17 січня у Миколаївській області виникло шість пожеж. Переважно горіло в житловому секторі.

Останні новини про: ДСНС

На Миколаївщині загорілась квартира: загинув 10-річний хлопчик
На Миколаївщині рятувальники знешкодили чотири снаряди
На пожежі у квартирі на Миколаївщині загинув 10-річний хлопчик
Реклама

Читайте також:

новини

У ДЖКГ Миколаєва розробили проєкт рішення на введення мораторію з обрізки дерев, але називають його «політично-популістичним»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Безвісти зниклі — не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

Володимир Коваль
новини

«У Маріуполі я не бачив нічого зламаного. Все квітло», — директор КП «Парки» розкритикував миколаївців за ставлення до міста

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа про смертельну різанину у Миколаєві: адвокати вказали на помилки слідства під час збору доказів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня

Даріна Мельничук

Останні новини про: ДСНС

На пожежі у квартирі на Миколаївщині загинув 10-річний хлопчик
На Миколаївщині рятувальники знешкодили чотири снаряди
На Миколаївщині загорілась квартира: загинув 10-річний хлопчик

«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги з баскетболу двома перемогами

Аліса Мелік-Адамян

Суд Миколаєва відправив під арешт посадовця та керівника фірми, яких підозрюють у «відкатах» на будівництві у Херсоні

«У Маріуполі я не бачив нічого зламаного. Все квітло», — директор КП «Парки» розкритикував миколаївців за ставлення до міста