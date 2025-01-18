На пожежі у квартирі на Миколаївщині загинув 10-річний хлопчик

На пожежі у квартирі загинула дитина/ Фото: ДСНС

На Миколаївщині протягом доби сталося 7 пожеж. Під час пожежі у квартирі загинула дитина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

В селищі Березанка Березанської громаді загорілася квартира на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Як повідомили рятувальники, площа займання склала 2 квадратних метри. На місці пожежі знайшли тіло десятирічного хлопчика.

Також дві пожежі виникли в житловому секторі, а саме в селі Криве Озеро Кривоозерської громади. Там горіли будинки, в яких наразі ніхто не живе. За попередніми даними причинами цих випадків стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою, а в іншому — коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, що 16 січня та в ніч на 17 січня у Миколаївській області виникло шість пожеж. Переважно горіло в житловому секторі.