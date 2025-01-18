На пожежі у квартирі на Миколаївщині загинув 10-річний хлопчик
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- Альона Коханчук
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11:18, 18 січня, 2025
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На Миколаївщині протягом доби сталося 7 пожеж. Під час пожежі у квартирі загинула дитина.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
В селищі Березанка Березанської громаді загорілася квартира на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.
Як повідомили рятувальники, площа займання склала 2 квадратних метри. На місці пожежі знайшли тіло десятирічного хлопчика.
Також дві пожежі виникли в житловому секторі, а саме в селі Криве Озеро Кривоозерської громади. Там горіли будинки, в яких наразі ніхто не живе. За попередніми даними причинами цих випадків стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою, а в іншому — коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, що 16 січня та в ніч на 17 січня у Миколаївській області виникло шість пожеж. Переважно горіло в житловому секторі.
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