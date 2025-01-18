  • субота

    18 січня, 2025

  • 3.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 січня , 2025 субота

  • Миколаїв • 3.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На пожежі у квартирі на Миколаївщині загинув 10-річний хлопчик

На пожежі у квартирі загинула дитина/ Фото: ДСНСНа пожежі у квартирі загинула дитина/ Фото: ДСНС

На Миколаївщині протягом доби сталося 7 пожеж. Під час пожежі у квартирі загинула дитина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

В селищі Березанка Березанської громаді загорілася квартира на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Як повідомили рятувальники, площа займання склала 2 квадратних метри. На місці пожежі знайшли тіло десятирічного хлопчика.

Також дві пожежі виникли в житловому секторі, а саме в селі Криве Озеро Кривоозерської громади. Там горіли будинки, в яких наразі ніхто не живе. За попередніми даними причинами цих випадків стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою, а в іншому — коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, що 16 січня та в ніч на 17 січня у Миколаївській області виникло шість пожеж. Переважно горіло в житловому секторі.

Останні новини про: ДСНС

На Одещині рятувальники визволили цуценя, що впало в підвал
На Миколаївщині загорілась квартира: загинув 10-річний хлопчик
На Миколаївщині рятувальники знешкодили чотири снаряди
Реклама

Читайте також:

новини

Справа про смертельну різанину у Миколаєві: адвокати вказали на помилки слідства під час збору доказів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня

Даріна Мельничук
новини

«Треба зробити», — ДЖКГ Миколаєва про необхідність будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

«Нам потрібно прийняти це болісне рішення», — «Миколаївські парки» про знос понад тисяч дерев

Аліна Квітко
новини

«Може їм займатися нема чим», — директор «Миколаївських парків» каже, що екоінспекція програє в судах усі справи проти КП

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДСНС

На Миколаївщині рятувальники знешкодили чотири снаряди
На Миколаївщині загорілась квартира: загинув 10-річний хлопчик
На Одещині рятувальники визволили цуценя, що впало в підвал

У Департаменті ЖКГ з бюджетом у ₴600 млн не змогли знайти спеціаліста для запуску фонтану на Соборній

Альона Коханчук

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Через технічні роботи деякі послуги в «Дії» тимчасово не працюватимуть

Мешканка Миколаївщини втратила всі кредитні гроші з картки оформлюючи допомогу від держави

ІНЦИДЕНТ

Марія Хаміцевич