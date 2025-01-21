В Одесі через саморобний електрообігрівач сталася пожежа: загинув чоловік
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- Світлана Іванченко
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13:51, 21 січня, 2025
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У Хаджибейському районі Одеси виникла пожежа в одній із квартир. Причиною займання став саморобний опалювальний пристрій.
Як повідомили в ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на сусідні помешкання.
Під час гасіння рятувальники знайшли чоловіка. Його винесли на свіже повітря та спільно з медиками намагалися реанімувати. Врятувати постраждалого не вдалося.
Нагадаємо, що протягом доби вогнеборці п'ять разів гасили пожежі на Миколаївщині, одна з яких виникла в результаті падіння уламків БпЛА. Також сталися пожежі в житловому секторі та навмисне підпалення очерету.
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