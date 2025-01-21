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В Одесі через саморобний електрообігрівач сталася пожежа: загинув чоловік

Рятувальники ліквідують пожежу в Одесі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують пожежу в Одесі. Фото: ДСНС

У Хаджибейському районі Одеси виникла пожежа в одній із квартир. Причиною займання став саморобний опалювальний пристрій.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на сусідні помешкання.

Під час гасіння рятувальники знайшли чоловіка. Його винесли на свіже повітря та спільно з медиками намагалися реанімувати. Врятувати постраждалого не вдалося.

Рятувальники та медики реанімують постраждалого. Фото: ДСНСРятувальники та медики реанімують постраждалого. Фото: ДСНС
Рятувальники та медики реанімують постраждалого. Фото: ДСНСРятувальники та медики реанімують постраждалого. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують пожежу в Одесі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують пожежу в Одесі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що протягом доби вогнеборці п'ять разів гасили пожежі на Миколаївщині, одна з яких виникла в результаті падіння уламків БпЛА. Також сталися пожежі в житловому секторі та навмисне підпалення очерету.

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