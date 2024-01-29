Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

На Миколаївщині затримано місцеву жительку, яка підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією правоохоронців, жінка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині та передавала дані росіянам.

Також у СБУ зазначають, що затримана після початку повномасштабного вторгнення у соцмережах писала пости та підтримувала Росію. Саме це і привернуло до неї увагу спецслужб.

«У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників. Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підривної діяльності. Після цього українська спецслужба покроково документувала всі злочинні дії фігурантки та затримала її на спробі виконання нового розвідзавдання. Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ», - йдеться у повідомленні.

Жінці вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Наразі вона під вартою. Підозрюваній загрожує до 8 років тюрми.

Затримано підозрювану у співпраці з РФ. Фото: СБУ Затримано підозрювану у співпраці з РФ. Фото: СБУ Затримано підозрювану у співпраці з РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, що 22 січня Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.