Затримання. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що було затримано «інформатора РФ, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ у Миколаєві».

За інформацією СБУ, насамперед ворога цікавили локації військових шпиталів та інших медзакладів, де проходили лікування та реабілітацію українські захисники.

Також підозрюваний намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати про наявне озброєння. Крім того зловмисник «малював» для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони, додали в СБУ.

«За наявними даними, окупанти розраховували отримати розвідвідомості від свого інформатора для підготовки ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі обласного центру. Але співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали у власному помешканні», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що таким чином було зірвано плани агресора щодо серії повітряних атак на об’єкти українських оборонців.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився співробітник місцевого комунального підприємства. Відомо, що він потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди, які оприлюднював у соцмережах. Через це на нього дистанційно вийшов представник спецслужб РФ і запропонував співпрацю у війні проти України.

Для виконання ворожих завдань фігурант об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації «потрібних» об’єктів.

Потім отримані відомості він позначав на електронних картах, про що «звітував» в анонімному чаті своєму російському куратору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть двох обвинувачених у колабораціонізмі. Жінки, за даними слідства, впроваджували російські стандарти освіти під час окупації Снігурівки.

Також повідомлялося, що що 15 років ув’язнення отримав агент головного управління генштабу Збройних сил РФ (ГРУ), який діяв на Миколаївщині. Чоловік збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони.