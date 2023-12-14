За матеріалами Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав один агент головного управління генштабу Збройних сил РФ (ГРУ), який діяв на Миколаївщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони на території регіону.

Для прихованого стеження за підрозділами українських захисників використовував відеореєстратор, який приховав у салоні власного авто.

Серед особливих завдань ворожого агента було виявлення місць дислокації та переміщення військової техніки ЗСУ в прифронтових районах.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму «куратору» — кадровому співробітнику російського гру.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти українських захисників.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочинні дії російського агента та затримала його в Миколаєві у вересні 2022 року.

Тоді вдалося запобігти новій хвилі ракетних та дронових ударів агресора по Миколаївщині.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.