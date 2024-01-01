Правоохоронці направили до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканок Снігурівки, що на Миколаївщині, які під час окупації міста впроваджували російські стандарти освіти.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, під час окупації Снігурівки жінки добровільно обійняли посади начальника так званого «відділу освіти військової центральної адміністрації Снігурівського району Херсонської області» та директора так званої «Снігурівської школи Снігурівського муніципального округу».

До обов’язків начальника відділу освіти належало створення умов для надання початкової, основної та середньої (повної) загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами РФ.

А директорка школи виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції. Зокрема, здійснювала прийом на роботу вчителів та технічного персоналу; встановлювала графік роботи, проводила наради з організації роботи навчального закладу, розпоряджалась його майном, а також організовувала проведення агітації серед місцевого населення, направлених на здійснення набору учнів.

За свою роботу жінки отримували зарплату особисто та здійснювали виплату заробітної плати працівникам в російських рублях.

За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 15 років ув’язнення отримав агент головного управління генштабу Збройних сил РФ (ГРУ), який діяв на Миколаївщині. Чоловік збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони.