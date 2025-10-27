  • понеділок

За зраду та колабораціонізм на Херсонщині засуджено вже понад 400 людей

Понад 400 вироків за співпрацю з росіянами на Херсонщині. Фото: ukrinform.uaПонад 400 вироків за співпрацю з росіянами на Херсонщині. Фото: ukrinform.ua

У Херсонській області з початку повномасштабного вторгнення вже засудили 425 людей, дев’ятьох із них — до довічного увʼязнення.

Йдеться про вироки за державну зраду, колабораційну діяльність, перешкоджання роботі Збройних сил України та інші злочини проти держави, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі в коментарі «Новинам Приазов’я».

Більшість рішень суди ухвалюють заочно — без участі обвинувачених, які переховуються на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Водночас правоохоронці зазначають, що такі вироки мають шанси бути виконаними: триває співпраця з міжнародними партнерами щодо розшуку засуджених і подальшого притягнення їх до відповідальності.

Цього року, зокрема, в Україну передали чоловіка, який очолив окуповану росіянами установу «Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства». Його передали в межах процедури реадмісії, зараз він перебуває під вартою та очікує рішення суду.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення слідчі Запорізької та Херсонської областей відкрили понад три тисячі кримінальних проваджень за статтями, пов’язаними з державною зрадою.

Нагадаємо, нещодавно двом працівникам одного з оборонних заводів Миколаєва повідомили про підозру у шпигунстві. За даними слідства, вони передавали російським спецслужбам дані про український військових та оборонні обʼєкти.

