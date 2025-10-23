  • четвер

Двох працівників оборонного заводу в Миколаєві підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб

У Миколаєві двох працівників оборонного підприємства підозрюють у держзраді. Фото: СБУУ Миколаєві двох працівників оборонного підприємства підозрюють у держзраді. Фото: СБУ

Двох працівників одного з оборонних заводів Миколаєва підозрюють у шпигунстві. За даними слідства, вони передавали російським спецслужбам дані про український військових та оборонні обʼєкти.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідчі з’ясували, що 65-річний слюсар та 62-річна лаборантка державного підприємства оборонного комплексу систематично збирали та передавали ворогу секретну інформацію.

За даними правоохоронців, вони фотографували та знімали на відео виробничі цехи, техніку, обладнання, охоронні пости, а також надсилали координати об’єктів оборонного значення. Крім того, підозрювані передавали дані про розташування та переміщення українських військових підрозділів, результати обстрілів і наслідки ударів по критичній інфраструктурі на півдні країни.

Як повідомляє Служба безпеки України, агенти діяли окремо й передавали окупантам геолокації цехів та інформацію про охорону підприємства. Вони також намагалися дізнатися через знайомих працівників, які саме оборонні замовлення виконує завод.

У Миколаєві двох працівників оборонного підприємства підозрюють у держзраді. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів обом повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Підозрюваних заарештовано без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали жінку, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, вона намагалася зібрати інформацію про один з оборонних заводів півдня України.

