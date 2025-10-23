Двох працівників оборонного заводу в Миколаєві підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб

У Миколаєві двох працівників оборонного підприємства підозрюють у держзраді. Фото: СБУ

Двох працівників одного з оборонних заводів Миколаєва підозрюють у шпигунстві. За даними слідства, вони передавали російським спецслужбам дані про український військових та оборонні обʼєкти.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідчі з’ясували, що 65-річний слюсар та 62-річна лаборантка державного підприємства оборонного комплексу систематично збирали та передавали ворогу секретну інформацію.

За даними правоохоронців, вони фотографували та знімали на відео виробничі цехи, техніку, обладнання, охоронні пости, а також надсилали координати об’єктів оборонного значення. Крім того, підозрювані передавали дані про розташування та переміщення українських військових підрозділів, результати обстрілів і наслідки ударів по критичній інфраструктурі на півдні країни.

Як повідомляє Служба безпеки України, агенти діяли окремо й передавали окупантам геолокації цехів та інформацію про охорону підприємства. Вони також намагалися дізнатися через знайомих працівників, які саме оборонні замовлення виконує завод.

На підставі зібраних доказів обом повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Підозрюваних заарештовано без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали жінку, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, вона намагалася зібрати інформацію про один з оборонних заводів півдня України.