У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу
- Марія Хаміцевич
10:50, 03 жовтня, 2025
У Миколаєві затримали жінку, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, вона намагалася зібрати інформацію про один з оборонних заводів півдня України.
Як повідомила Служба безпеки України, до цієї діяльності жінка залучила свого співмешканця — працівника заводу. Він передавав їй відомості про виконання держзамовлень і місця розташування виробничих цехів.
За даними СБУ, жінка контактувала з представником російських спецслужб у Донецьку. Під час обшуку у неї вилучили телефон із доказами.
Їм обом оголосили підозри за статтями про державну зраду та поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану. Жінка знаходиться під вартою. Також наразі вирішується питання про запобіжний захід для чоловіка.
Нагадаємо, раніше СБУ розкрила агентурну мережу, яка займалася шпигунством у Закарпатській області. Тоді було затримано двох підозрюваних у передачі угорським спецслужбам інформації про військові сили, озброєння та реакцію місцевих жителів на можливий прихід угорських військ.
