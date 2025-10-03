У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу

У Миколаєві викрили підозрюваних у шпигунстві для РФ. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали жінку, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, вона намагалася зібрати інформацію про один з оборонних заводів півдня України.

Як повідомила Служба безпеки України, до цієї діяльності жінка залучила свого співмешканця — працівника заводу. Він передавав їй відомості про виконання держзамовлень і місця розташування виробничих цехів.

За даними СБУ, жінка контактувала з представником російських спецслужб у Донецьку. Під час обшуку у неї вилучили телефон із доказами.

Їм обом оголосили підозри за статтями про державну зраду та поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану. Жінка знаходиться під вартою. Також наразі вирішується питання про запобіжний захід для чоловіка.

Нагадаємо, раніше СБУ розкрила агентурну мережу, яка займалася шпигунством у Закарпатській області. Тоді було затримано двох підозрюваних у передачі угорським спецслужбам інформації про військові сили, озброєння та реакцію місцевих жителів на можливий прихід угорських військ.