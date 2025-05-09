СБУ викрила агентів угорської розвідки, які збирали дані про оборону України

СБУ викрила агентів угорської розвідки. Фото: СБУ

СБУ розкрила агентурну мережу, яка займалася шпигунством у Закарпатській області. Затримано двох підозрюваних у передачі угорським спецслужбам інформації про військові сили, озброєння та реакцію місцевих жителів на можливий прихід угорських військ.

Про це повідомили у Службі Безпеки України.

Зазначається, що оним із агентів був колишній військовий, якого завербували ще у 2021 році. Його активували у вересні 2024-го, і він отримав завдання — збирати дані про оборонні позиції, військову техніку та можливі шляхи обходу української оборони. За даними СБУ, після збору інформації він виїхав до Угорщини, використовуючи фальшиві документи, щоб звітувати перед куратором.

«За матеріалами справи, під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб», — йдеться у повідмоленні.

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У березні СБУ задокументувала другу зустріч агента з угорським куратором. Він отримав спеціальний телефон для прихованого зв’язку. Вказується, що серед його нових завдань — збирати інформацію про службові авто сил оборони у Закарпатті, дані про втрати українських військових та ситуацію на фронті. Він уже знайшов контакт у ЗСУ для передачі цих даних.

Також зазначається, що другим агентом була колишня військовослужбовиця, яка передавала угорцям дані про військову авіацію та оборонні системи.

СБУ задокументувала дії агентів і затримала їх у місцях проживання. У них вилучили техніку та інші докази шпигунської діяльності.

Їм повідомлено про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали 57-річну жінку, яка працювала в одному з управлінь Первомайської міськради. Її підозрюють у тому, що вона передавала росіянам інформацію про українських військових.