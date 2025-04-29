СБУ затримала мешканку Первомайська, яку підозрюють у шпигунстві для РФ

фото: Миколаївська обласна прокуратура

На Миколаївщині затримали 57-річну жінку, яка працювала в одному з управлінь Первомайської міськради. Її підозрюють у тому, що вона передавала росіянам інформацію про українських військових.

Як повідомили в СБУ, жінка намагалась зібрати дані про переміщення українських військових, техніку та місця, де базуються тимчасові мобільні групи.

За даними слідства, вона робила фото і надсилала їх через Telegram проросійському блогеру Сергію Лебедєву, який переховується в окупованому Донецьку.

Підозрювану затримали просто під час службової наради в будівлі міськради. У неї вилучили телефони та комп’ютерну техніку, якою вона користувалась для передачі інформації.

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У Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, що жінці оголосили підозру за статтею про державну зраду в умовах війни.

Зараз вона перебуває під вартою. Якщо її вину доведуть у суді, їй загрожує до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що мешканка Очакова отримала 8 років вʼязниці за передачу координатів місць дислокації Збройних сил. Вона передавала дані через куратора так званого «підпілля» Сергія Лебедєва відомого під псевдонімом «Лохматий».

Згідно із контекстом повідомлень та іменем, з яким вона звертається у своїх повідомленнях, найімовірніше, що вона користувалась Telegram-каналом «Лохматий Z Николаев», власником якого є Сергій Лебедєв, який працював на ФСБ як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости».

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Слід зазначити, що у 2023 році Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ та Сергія Лебедєва.