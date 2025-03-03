Суд дав 8 років увʼязнення жительці Очакова, яка зливала дані про ЗСУ проросійському блогеру Лебедєву

Наслідки обстрілів Очакова станом на квітень 2023 року. Архівне фото: «МикВісті»

Мешканка Очакова отримала 8 років вʼязниці за передачу координатів міст дислокації Збройних сил. Вона передавала дані через куратора так званого «підпілля» Сергія Лебедєва відомого під псевдонімом «Лохматий».

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду, пишуть «МикВісті».

За даними слідства, жінка, будучи проросійськи налаштована, у червні 2024 року у месенджері Telegram, де мала обліковий запис під нікнеймом «GalactikaZ» розпочала листування з користувачем, до якого вона зверталась на імʼя «Сережа».

Наступного дня вона передала йому координати розташування військовослужбовців ЗСУ. Повідомлення містило скриншот з картографічного сервісу «ЯндексКарты», де вона власноруч позначила місце дислокації військових цифрою «1» та надіслала повідомлення:

Реклама

«Серёжа, приветствую ещё раз. Значит так: цифра 1 — это территория БТК (бывшая база торпедных катеров), а прилетело на цифру 2 (фото скину). Это жилая пятиэтажка. Недотянули ребятки чуток. Разрушения, конечно, есть, жертв, слава Богу, нет», — йдеться у тексті вироку.

Жінка і надалі продовжила поширювати скриншоти з «ЯндексКарты», на яких власноруч позначала об’єкти цифрами. А в повідомленнях уточнювала розташування військових об’єктів та наслідки обстрілів.

«Цифра 1, территория базы. А под цифрой 2 частный дом, куда прилетело в кухню. Жертв нет, только разрушения. Но фото сделать нельзя было, много народу там вертелось... Кстати, здесь же здание Налоговой инспекции, в подвале сидят черти», — звітує вона у повідомленнях.

На початку липня обвинувачена надіслала їм дані про військових на наступних обʼєктах в міста: туристичної бази «Очаків» та «Динамо», двох санаторіїв та школи.

У матеріалах справи також йдеться про те, що у публічних Telegram-чатах вона виправдовувала дії російських військових та збройну агресію проти України.

«Да, думать страшно, это война. Но если бы не было 24 февраля 2022, то погибали бы мирные на территории России в большом количестве, потому что укрофашисты готовились к вторжению... Воинству российскому Божьего благословения на пути к Победе во имя Родины. Работайте, братья. Берегите, дорогие соратники чатлане, себя и своих близких, не падайте духом, крепче держим наш строй и всё будет Россия», — писала вона.

Обвинувачена на суді повністю визнала свою вину у інкримінованому злочині, і виявила щире каяття, запевняючи, що зараз так би не вчинила. За рішенням суду їй призначено 8 років увʼязнення.

Згідно із контекстом повідомлень та іменем, з яким вона звертається у своїх повідомленнях, найімовірніше, що вона користувалась Telegram-каналом «Лохматий Z Николаев», власником якого є Сергій Лебедєв, який працював на ФСБ як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости».

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Наприклад, один з агента ФСБ, який працював на «Лохматого», збирав розвіддані, шпигуючи за аеродромами на території Миколаївщини.

В травні 2023 року СБУ заочно оголосила йому підозру. Пізніше у жовтні Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв.

У липні 2024 року його заочно засудили до 15 років ув’язнення.