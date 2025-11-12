  • середа

    12 листопада, 2025

  • 8.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 8.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Аграрія з Миколаївщини засудили до 5 років: під час окупації росіяни ховали в нього вкрадене майно Agrofusion

Територія компанії AgroFusion, яка зазнала обстрілів та руйнувань на початку вторгнення у 2022 році. Фото: MykolaivOblast-InfoТериторія компанії AgroFusion, яка зазнала обстрілів та руйнувань на початку вторгнення у 2022 році. Фото: MykolaivOblast-Info

Партії томатної пасти і техніку групи-компаній AgroFusion під час окупації Снігурівської громади росіяни переховували у місцевого підприємця, якого визнали винним у співпраці з окупаційними військами.

Згідно вироку Снігурівського районного суду, він заочно отримав 5 років увʼязнення, пишуть «МикВісті».

Мова йде про власника низки аграрних підприємств Євгенія Овчиннікова. За даними YouControl, він є власником фермерського господарства «ЛЕНА», також із ним повʼязані ТОВ «ЛІС, ЛТД» та ТОВ «СП» і «ЛЕНАГРО».

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

У матеріалах справи вказано, що фермерство у селі Єлизаветівка росіяни використовували для військових потреб: там розміщували особовий склад, зберігали майно, транспорт, у тому числі викрадений у місцевих та інших фермерських господарств під час окупації.

Крім того, до виходу окупантів зі Снігурівщини там зберігалось викрадене ними майно компанії «Органік Сістемс» та ПСП «Роднічок» трактор з горизонтальним навантажувачем «MetalFach T299» та причепним оприскувачем «BARGAM», електрообладнання. Там же було виявлено 5 бочок з томатної пастою з маркуванням бренду «Інагро».

На іншій ділянці зберігалось 125 бочок з томатної пастою з маркуванням бренду «Інагро», 10 пластикових контейнерів від томатної пасти, електрообладнання, вогнегасники та гідравлічний підіймач на базі трактору МТЗ.

Як вказують у суді, Євгеній Овчинніков забезпечував російську армію продуктами, що давало йому привілеї перед іншими мешканцями та міг безперешкодно пересуватися по території села, продовжувати підприємницьку діяльність, проїжджати через блок пости.

Справу суд слухав in absentia. Прокуратура просила суд визнати чоловіка винним та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі, із позбавленням права займатись господарською діяльністю на строк 15 років, з конфіскацією майна.

Однак адвокат наполягав, що вина його підзахисного не доведена, посилаючись на відсутність жодного доказу того, що Овчинніков добровільно передав росіянам матеріальні ресурси. Захисник наголошував, що під час окупації російські військові дозволу на розміщення техніки не питали і його підзахисний був вимушений спілкуватися з ними для утримання свого господарства.

На суді у справі були допитані 10 свідків. Односельці зокрема підтвердили, що російські військові щоденно приїжджали до ферми обвинуваченого. Частина свідків казали, що військові нібито погрожували спалити ферму, якщо він не співпрацюватиме з ними.

Проте більшість зазначили, що примусу не було, обвинувачений спокійно контактував з окупантами і мав взаємовигідні відносини.

Суд визнав фермера винним у колабораційній діяльності під час окупації Снігурівського району.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Миколаївській області руйнувань зазнали три заводи компанії «Agrofusion». Відновити їх роботу планували вже у серпні 2023 року. За словами засновника та директора агрохолдингу Agrofusion Сергія Сипко, податки компанії «впали» у вісім разів, а кількість робітників значно зменшилась.

У розмові з «МикВісті» у 2023 році компанія заявляла, що не може отримати міжнародні кошти, виділені на відновлення зруйнований Росією миколаївських заводів, оскільки міжнародні кредитори не мають відповідного механізму.

Останні новини про: Суд

ВАКС збільшив заставу для ексмера Одеси Труханова до ₴42 мільйонів у справі про земельне шахрайство
Удар по церемонії нагородження військових на Дніпропетровщині: командира, який зібрав бійців, арештували
Житель Одещини відмовився від повістки, заявивши, що «не хотів убивати людей»: суд виніс вирок
Реклама

Читайте також:

новини

Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»

Марія Хаміцевич
новини

«Миколаївські парки» встановили по місту 79 нових лавок — кажуть, що зробили їх самі за ₴3 млн

Альона Коханчук
новини

Фалько проти безкоштовного проїзду у комунальних автобусах Миколаєва: «Все безкоштовне — недобре»

Юлія Бойченко
новини

Одещина в топі: понад тисячу нових кафе та ресторанів відкрили цього року

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві за 9 років кількість безпритульних тварин скоротилася майже на третину

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Суд

Житель Одещини відмовився від повістки, заявивши, що «не хотів убивати людей»: суд виніс вирок
Удар по церемонії нагородження військових на Дніпропетровщині: командира, який зібрав бійців, арештували
ВАКС збільшив заставу для ексмера Одеси Труханова до ₴42 мільйонів у справі про земельне шахрайство

КОРУПЦІЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Міндіч та Шефір обговорювали, як зібрати з «каси» гроші на заставу Чернишова, — прокуратура

ВІДБУДОВА

Влада Коблевого шукає інвестора, щоб збудувати вітроелектростанцію за ₴916 млн

4 години тому

ДЖКГ обіцяють до кінця року завершити ремонт на Індустріальній в Миколаєві: роботи там тривали з 2020 року

Головне сьогодні