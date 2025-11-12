Аграрія з Миколаївщини засудили до 5 років: під час окупації росіяни ховали в нього вкрадене майно Agrofusion

Територія компанії AgroFusion, яка зазнала обстрілів та руйнувань на початку вторгнення у 2022 році. Фото: MykolaivOblast-Info

Партії томатної пасти і техніку групи-компаній AgroFusion під час окупації Снігурівської громади росіяни переховували у місцевого підприємця, якого визнали винним у співпраці з окупаційними військами.

Згідно вироку Снігурівського районного суду, він заочно отримав 5 років увʼязнення, пишуть «МикВісті».

Мова йде про власника низки аграрних підприємств Євгенія Овчиннікова. За даними YouControl, він є власником фермерського господарства «ЛЕНА», також із ним повʼязані ТОВ «ЛІС, ЛТД» та ТОВ «СП» і «ЛЕНАГРО».

У матеріалах справи вказано, що фермерство у селі Єлизаветівка росіяни використовували для військових потреб: там розміщували особовий склад, зберігали майно, транспорт, у тому числі викрадений у місцевих та інших фермерських господарств під час окупації.

Крім того, до виходу окупантів зі Снігурівщини там зберігалось викрадене ними майно компанії «Органік Сістемс» та ПСП «Роднічок» трактор з горизонтальним навантажувачем «MetalFach T299» та причепним оприскувачем «BARGAM», електрообладнання. Там же було виявлено 5 бочок з томатної пастою з маркуванням бренду «Інагро».

На іншій ділянці зберігалось 125 бочок з томатної пастою з маркуванням бренду «Інагро», 10 пластикових контейнерів від томатної пасти, електрообладнання, вогнегасники та гідравлічний підіймач на базі трактору МТЗ.

Як вказують у суді, Євгеній Овчинніков забезпечував російську армію продуктами, що давало йому привілеї перед іншими мешканцями та міг безперешкодно пересуватися по території села, продовжувати підприємницьку діяльність, проїжджати через блок пости.

Справу суд слухав in absentia. Прокуратура просила суд визнати чоловіка винним та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі, із позбавленням права займатись господарською діяльністю на строк 15 років, з конфіскацією майна.

Однак адвокат наполягав, що вина його підзахисного не доведена, посилаючись на відсутність жодного доказу того, що Овчинніков добровільно передав росіянам матеріальні ресурси. Захисник наголошував, що під час окупації російські військові дозволу на розміщення техніки не питали і його підзахисний був вимушений спілкуватися з ними для утримання свого господарства.

На суді у справі були допитані 10 свідків. Односельці зокрема підтвердили, що російські військові щоденно приїжджали до ферми обвинуваченого. Частина свідків казали, що військові нібито погрожували спалити ферму, якщо він не співпрацюватиме з ними.

Проте більшість зазначили, що примусу не було, обвинувачений спокійно контактував з окупантами і мав взаємовигідні відносини.

Суд визнав фермера винним у колабораційній діяльності під час окупації Снігурівського району.