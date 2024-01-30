На Херсонському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій знищили російських розвідників.

Про це повідомили у Командуванні ССО ЗСУ.

Снайпери ССО знищили російських розвідників на Херсонському напрямку, скриншот з відео

Зазначається, що під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу противника.

По групі відкрили вогонь, внаслідок чого знищено три військовослужбовці противника.

«Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують всі цілі що трапляються в їх прицілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.