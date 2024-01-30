На Херсонському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій знищили російських розвідників.
Про це повідомили у Командуванні ССО ЗСУ.
Зазначається, що під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу противника.
По групі відкрили вогонь, внаслідок чого знищено три військовослужбовці противника.
«Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують всі цілі що трапляються в їх прицілі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.
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На Херсонському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій знищили російських розвідників.
Про це повідомили у Командуванні ССО ЗСУ.
Зазначається, що під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу противника.
По групі відкрили вогонь, внаслідок чого знищено три військовослужбовці противника.
«Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують всі цілі що трапляються в їх прицілі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|