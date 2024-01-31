Росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Зазначається, що уночі, з 30 на 31 січня, Снігурівська громада була атакована ворожими дронами типу «Shahed-136/131». Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 600 квадратних метрів. Поранення отримав охоронець підприємства, наразі чоловік у тяжкому стані, йому надається вся необхідна медична допомога.
Окрім того, у ніч на 31 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу «Shahed-136/131».
Також учора, 30 січня, о 08:34 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
О 15:16 ударів з артилерії ворог завдав по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.
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Росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Зазначається, що уночі, з 30 на 31 січня, Снігурівська громада була атакована ворожими дронами типу «Shahed-136/131». Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 600 квадратних метрів. Поранення отримав охоронець підприємства, наразі чоловік у тяжкому стані, йому надається вся необхідна медична допомога.
Окрім того, у ніч на 31 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу «Shahed-136/131».
Також учора, 30 січня, о 08:34 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
О 15:16 ударів з артилерії ворог завдав по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|