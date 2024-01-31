Росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

На Миколаївщині внаслідок обстрілу горів магазин будматеріалів. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що уночі, з 30 на 31 січня, Снігурівська громада була атакована ворожими дронами типу «Shahed-136/131». Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 600 квадратних метрів. Поранення отримав охоронець підприємства, наразі чоловік у тяжкому стані, йому надається вся необхідна медична допомога.

Окрім того, у ніч на 31 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу «Shahed-136/131».

Також учора, 30 січня, о 08:34 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

О 15:16 ударів з артилерії ворог завдав по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.