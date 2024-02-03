На Миколаївщині оголосили карантин через спалах сказу у тварин, фото з відкритих джерел

У Первомайську на Миколаївщині оголосили неблагополучну ситуації через спалах сказу у тварин та ввели карантинні обмеження.

Про це йдеться в повідомленні виконавчого комітету Первомайськом міськради, пишуть «НикВести».

Рішення про введення карантину прийняли під час засідання комісії міськради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«На порядок денний було винесено одне питання, щодо встановлення випадку сказу собаки за адресою вул. Олени Пчілки у Первомайську. Так, 30 січня 2024 до Первомайської районної лікарні ветеринарної медицини звернулась мешканка громади, з приводу щеплення своїх тварин проти сказу. Цього ж дня о 16:00 були щеплені три — дві собаки та кішку. А о 10:40 наступного дня, одна із провакцинованих собак загинула», — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим комісія в складі заступника начальника Первомайської районної лікарні ветеринарної медицини та ветеринарного лікаря відібрала патологічний матеріал (голову) для вірусологічного дослідження на сказ.

«Також проведено дезінфекцію місця відбору патологічного матеріалу, а рештки трупа собаки знищено шляхом спалення», — зазначили у виконкомі.

На підставі цього, комісія вирішила запровадити карантинні обмеження та затвердити план заходів з ліквідації сказу тварин.

«Закликаємо мешканців громади слідкувати за домашніми улюбленцями та в разі виявлення нехарактерної поведінки, в першу чергу, агресії, за можливості ізолювати тварину та негайно звертатись до ветеринара! У випадку отримання укусів і травм, завданих домашнім улюбленцем, негайно звертайтеся до лікаря», — закликали у міськраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині станом на вересень 2023 року було зареєстровано 24 випадки захворювання на сказ. Зокрема, з них 15, що становить 62%, – у домашніх тварин.