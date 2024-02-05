Латвійські фермери вийшли на протест, 5 лютого, 2024 року. Фото: ERR

У понеділок, 5 лютого, латвійські фермери вимагають заборони на імпорт продуктів харчування з РФ та Білорусі без перехідного періоду та відновлення зниженої ставки ПДВ на латвійські овочі та фрукти.

Про це повідомляє ERR.

У Латвії протестують фермери, 5 лютого, 2024 року. Фото: ERR

Зазначається, що фермери, які, вийшли на вулиці Латвії з тракторами, також вимагають зменшення бюрократії в сільському господарстві.

Акції протесту проходили у 16 ​​містах Латвії. Як заявили фермери, якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони через тиждень поїдуть до Риги, де в понеділок не було протестів.

У місті Бауска, що на кордоні з Литвою, понад сто фермерів взяли участь у протесті. Організатор місцевого заходу Ліене Ґрантіна розповіла сайту, що явка перевершила найсміливіші очікування.

«Ми — Європа, а не Підмосков’я. Наша латвійська армія не повинна їсти російське печиво, а наші діти не повинні їсти хліб із зерна, виробленого з використанням заборонених 30 років засобів захисту рослин», — наголосила вона.

Міністр сільського господарства Латвії Арман Краузе заявив, що наразі більшість вимог фермерів задоволені. Зокрема, уже підготовлений законопроєкт про заборону імпорту зерна з росії та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортсменам командам грати проти збірних Росії та Білорусі.