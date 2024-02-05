У понеділок, 5 лютого, латвійські фермери вимагають заборони на імпорт продуктів харчування з РФ та Білорусі без перехідного періоду та відновлення зниженої ставки ПДВ на латвійські овочі та фрукти.
Про це повідомляє ERR.
Зазначається, що фермери, які, вийшли на вулиці Латвії з тракторами, також вимагають зменшення бюрократії в сільському господарстві.
Акції протесту проходили у 16 містах Латвії. Як заявили фермери, якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони через тиждень поїдуть до Риги, де в понеділок не було протестів.
У місті Бауска, що на кордоні з Литвою, понад сто фермерів взяли участь у протесті. Організатор місцевого заходу Ліене Ґрантіна розповіла сайту, що явка перевершила найсміливіші очікування.
«Ми — Європа, а не Підмосков’я. Наша латвійська армія не повинна їсти російське печиво, а наші діти не повинні їсти хліб із зерна, виробленого з використанням заборонених 30 років засобів захисту рослин», — наголосила вона.
Міністр сільського господарства Латвії Арман Краузе заявив, що наразі більшість вимог фермерів задоволені. Зокрема, уже підготовлений законопроєкт про заборону імпорту зерна з росії та Білорусі.
Раніше повідомлялося, що парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортсменам командам грати проти збірних Росії та Білорусі.
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У понеділок, 5 лютого, латвійські фермери вимагають заборони на імпорт продуктів харчування з РФ та Білорусі без перехідного періоду та відновлення зниженої ставки ПДВ на латвійські овочі та фрукти.
Про це повідомляє ERR.
Зазначається, що фермери, які, вийшли на вулиці Латвії з тракторами, також вимагають зменшення бюрократії в сільському господарстві.
Акції протесту проходили у 16 містах Латвії. Як заявили фермери, якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони через тиждень поїдуть до Риги, де в понеділок не було протестів.
У місті Бауска, що на кордоні з Литвою, понад сто фермерів взяли участь у протесті. Організатор місцевого заходу Ліене Ґрантіна розповіла сайту, що явка перевершила найсміливіші очікування.
«Ми — Європа, а не Підмосков’я. Наша латвійська армія не повинна їсти російське печиво, а наші діти не повинні їсти хліб із зерна, виробленого з використанням заборонених 30 років засобів захисту рослин», — наголосила вона.
Міністр сільського господарства Латвії Арман Краузе заявив, що наразі більшість вимог фермерів задоволені. Зокрема, уже підготовлений законопроєкт про заборону імпорту зерна з росії та Білорусі.
Раніше повідомлялося, що парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортсменам командам грати проти збірних Росії та Білорусі.