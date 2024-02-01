Парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортсменам командам грати проти збірних Росії та Білорусі.

Про це повідомляє парламент Латвії.

Зазначається, що відтепер Латвія не може організовувати змагання збірних з командних видів спорту, у яких під своїм прапором або в нейтральному статусі братимуть участь команди Росії чи Білорусі.

Заборона стосується ігрових видів спорту дорослих, молодіжних та юніорських вікових категорій.

«Головна мета поправок — ще раз підкреслити солідарність Латвії з Україною та принципово блокувати будь-які спроби Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивну індустрію», — йдеться у повідомленні.

У Сеймі наголошують, що міжнародна спортивна спільнота приймає рішення, які можуть «повернути в обіг» збірні РФ та Білорусі. Без зміни законодавства латвійські команди у разі потрапляння в одну групу з росіянами та білорусами змушені були б або грати, або отримати технічний програш, або заплатити штраф.

За словами представника Сейму Давіс Мартінш Даугавітіс, у разі, якщо внаслідок жеребкування збірній Латвії випаде суперник з Росії чи Білорусі, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати законодавство Латвії.

Поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх. Рішення про участь у них приймає Олімпійський комітет Латвії. Проте спортивні команди РФ та Білорусі наразі й так не можуть кваліфікуватися на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Нагадаємо, що Олексій Середа — не єдиний спортсмен з Миколаєва, хто публічно не підтримує участь росіян в Олімпіаді-2024. Такої ж думки миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.