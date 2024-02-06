Пожежа у Миколаєві. Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Протягом доби у Миколаєві та області сталися чотири пожежі, на одній з них вогнеборці врятували 65-річного чоловіка.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Як відомо, ввечері 5 лютого по вулиці Чкалова у Миколаєві загорілася квартира у двоповерховому житловому будинку. У квартирі рятувальники знайшли чоловіка, який надихався димом. Його відвезли до лікарні, наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

Пожежу ліквідували на площі пʼять квадратних метрів. За даними рятувальників вона виникла через необережне паління.

Також, вночі, 6 лютого, у Новій Одесі на Миколаївщині виникла пожежа на підприємстві. Горіли фільтри з маслом, прес та транспортувальна стрічка. Пожежу ліквідували площею 100 квадратних метрів, її причина встановлюється.

Ще по одній пожежі вогнеборці загасили у Миколаєві — контейнер зі сміттям та Кривому Озері — очерету площею 2,8 гектари, яку спричинив підпал.

Нагадаємо, що вчора, 5 лютого, вогнеборці ліквідували три пожежі у житловому секторі Миколаєва.