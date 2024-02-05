Пожежа у Миколаєві. Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Вогнеборці ліквідували три пожежі у житловому секторі Миколаєва.

Про це повідомляє ДСНС Миколаївської області.

За даними вогнеборців, на вулиці Льотчиків загорілися дрова та господарча споруда у приватному будинку. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів.

Також, на вулиці 3 Слобідській пожежу сміття в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку ліквідували на площі 10 квадратних метрів та вивели на свіже повітря 49-річного чоловіка. Від госпіталізації він відмовився.

Третя пожежа сталася на вулиці Шевченка, зайнялося сміття в пластиковому контейнері. Як зазначається, на мінімальній площі. Рятувальники наголошують, що до пожеж призвело необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого російські війська били по Херсону. Через ворожу атаку виникло дві пожежі в приватних будинках. За словами працівників ДСНС, ворог прицільно вдарив по одному з житлових кварталів міста.