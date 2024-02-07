Наслідки ранкового обстрілу 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Вранці 7 лютого російські війська атакували Миколаїв «Шахедами» та ракетами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місця виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Також пошкоджено газові та водопровідні мережі, сталася пожежа на ділянці підземного газопроводу — надзвичайники та комунальники вже ліквідовують наслідки.

Наслідки ранкового обстрілу 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести» Наслідки ранкового обстрілу 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести» Наслідки ранкового обстрілу 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Внаслідок атаки є постраждалі. Їм надали медичну допомогу на місці. Один чоловік був госпіталізований та пізніше помер у лікарні через важкі мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.

В Миколаївській обласній військовій адміністрації також повідомили, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже локалізували.

Також повідомляється, що вночі ППО знищила на Миколаївщині три ворожі «Шахеди».

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Також залучено відділення 10 взводу Державного гірничо-рятувального загону.

Для надання допомоги постраждалим розгорнуто намет. Працюють психологи ДСНС, загін швидкого реагування Миколаївської обласної організації товариства Червоного хреста в Україні, аварійні служби міста.

Наслідки обстрілів Миколаєва 7 лютого. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Наслідки обстрілів Миколаєва 7 лютого. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Наслідки обстрілів Миколаєва 7 лютого. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Наслідки обстрілів Миколаєва 7 лютого. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Наслідки обстрілів Миколаєва 7 лютого. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Наслідки обстрілів Миколаєва 7 лютого. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

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Нагадаємо, у ніч на 65 лютого війська РФ завдали удару по Вознесенському району Миколаївщини ракетою типу Х-59. Внаслідок роботи Сил оборони, ракета не досягла цілі. Без руйнувань та постраждалих.