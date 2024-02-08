У Миколаєві 8 лютого перекриють рух трамваїв №1 та №3 в обидва напрямки.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс».
За даними підприємства, обмеження на рух трамваїв пов'язане з обрізкою дерев на маршруті.
Зазначається, що маршрут трамваїв №1 (мікрорайон Широка Балка — Яхт-клуб) рухатимуться до Центрального ринку і далі у зворотному напрямку до Широкої Балки.
Також, маршрут трамваїв №3 (ЧСЗ — вулиця 10-та Воєнна) буде відкрито в одну сторону з Народного саду до Чорноморського суднобудівного заводу.
Тож, 8 лютого з 16:00 всі трамваї за цим маршрутом рухатимуться від ЧСЗ по вулиці Кузнецькій, вулиці 6-й Слобідській до парку Народний сад. Повернення у зворотному напрямку від парку Народний сад по вулиці Потьомкінській, вулиці Декабристів до ЧСЗ.
Після закінчення робіт, рух буде відкрито за звичним маршрутом.
Раніше повідомлялося, що через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.
До того ж, у Миколаєві, 11 листопада під трамвайною колією провалився ґрунт.
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У Миколаєві 8 лютого перекриють рух трамваїв №1 та №3 в обидва напрямки.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс».
За даними підприємства, обмеження на рух трамваїв пов'язане з обрізкою дерев на маршруті.
Зазначається, що маршрут трамваїв №1 (мікрорайон Широка Балка — Яхт-клуб) рухатимуться до Центрального ринку і далі у зворотному напрямку до Широкої Балки.
Також, маршрут трамваїв №3 (ЧСЗ — вулиця 10-та Воєнна) буде відкрито в одну сторону з Народного саду до Чорноморського суднобудівного заводу.
Тож, 8 лютого з 16:00 всі трамваї за цим маршрутом рухатимуться від ЧСЗ по вулиці Кузнецькій, вулиці 6-й Слобідській до парку Народний сад. Повернення у зворотному напрямку від парку Народний сад по вулиці Потьомкінській, вулиці Декабристів до ЧСЗ.
Після закінчення робіт, рух буде відкрито за звичним маршрутом.
Раніше повідомлялося, що через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.
До того ж, у Миколаєві, 11 листопада під трамвайною колією провалився ґрунт.