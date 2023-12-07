Через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.
Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс».
Рух трамваїв припинено з 9:30 четверга, 7 грудня. На підприємстві уточнили, що роботи триватимуть впродовж декількох днів. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Крім того у Миколаєві наразі змінено також рух трамвайного маршруту №3. З понеділка, 4 грудня, трамваї за вказаним маршрутом рухаються від 10 Воєнної по вулицям Потьомкінська, Декабристів до ЧСЗ. Продовження руху від ЧСЗ по вулицям Кузнецька, 6 Слобідська до 10 Воєнної. Зміни в маршруті руху теж пов'язані з проведенням ремонтних робіт «водоканалом».
Нагадаємо, що миколаївці поскаржились на підтоплений водою впродовж двох тижнів будинок за адресою вулиця Південна, 29 в Інгульському районі міста.
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Через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.
Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс».
Рух трамваїв припинено з 9:30 четверга, 7 грудня. На підприємстві уточнили, що роботи триватимуть впродовж декількох днів. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Крім того у Миколаєві наразі змінено також рух трамвайного маршруту №3. З понеділка, 4 грудня, трамваї за вказаним маршрутом рухаються від 10 Воєнної по вулицям Потьомкінська, Декабристів до ЧСЗ. Продовження руху від ЧСЗ по вулицям Кузнецька, 6 Слобідська до 10 Воєнної. Зміни в маршруті руху теж пов'язані з проведенням ремонтних робіт «водоканалом».
Нагадаємо, що миколаївці поскаржились на підтоплений водою впродовж двох тижнів будинок за адресою вулиця Південна, 29 в Інгульському районі міста.