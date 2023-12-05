Миколаївці поскаржились на підтоплений водою впродовж двох тижнів будинок за адресою вулиця Південна, 29 в Інгульському районі міста.

Вперше мешканці будинку виявили проблему 20 листопада, розповів у коментарі «НикВести» миколаївець Юрій.

З того часу вони зверталися з проханням вирішити проблему на гарячу урядову лінію, до міської ради та водоканалу, каже чоловік.

— Вже два тижні затоплено підвал нашого багатоквартирного будинку. Вода вже витікає зовні через вікна, затоплені палісадники. У нас у квартирах сирість, будинок стоїть повністю у воді. В підвалі знаходиться щитова будинку, будинку загрожує руйнація та коротке замикання, — звернулися до редакції мешканці будинку.

За словами мешканця Юрія, за цей час вдалося зʼясувати, що витік стався на мережах водоканалу.

— Нам увімкнули опалення і, який збіг, одразу «пішла» вода. Ми викликали аварійку, ті порахували, що це вода ТЕЦ. За дні два-три води біля нашого будинку такі окопи вирили — жах. Потім ми викликали водоканал — там сказали «це не наші мережі». Тиждень вони один з одним воювали й не могли дійти згоди. Потім дійшли, що вода все ж водоканалу, — розповів Юрій.

У коментарі «НикВести» технічний керівник служби водопостачання «Миколаївводоканалу» Олексій Абабілов пояснив, що витік дійсно стався на мережі підприємства, однак пошук цього місця ускладнився тим, що вода з місця витоку виходила не назовні, а потрапляла у мережі Миколаївської ТЕЦ й вже звідти до будинку миколаївців.

— Проблем там наразі вже немає. Виток наш ми знайшли. Шукали ми його довго, оскільки ТЕЦ не володіє інформацією щодо проходження їхніх мереж, тобто теплотраси. Уся задача була зведена до того, що ми шукали їх теплотрасу, щоб зрозуміти, де саме в неї потрапляє наша вода, — пояснив Олексій Абабілов.

За його словами, жителі будинку звернулися до водоканалу тиждень тому й наразі витік ліквідовано, а у будинку працюють співробітники підприємства, які насосами відкачують воду.

Нагадаємо, у Вознесенську мешканців будинків по вулиці Крим-Кавказ поскаржилися на якість виконаних ремонтних робіт по провулку Карпенка, де не облаштували водостоки й через це під час зливи потоки води залили двори та городи.