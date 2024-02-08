Наслідки ранкового обстрілу 8 лютого. Фото: Олександр Сєнкевич

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наразі відомо, що пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків — приватні та багатоповерхові та офісні приміщення. У Миколаївській ОВА уточнили, що також внаслідок атаки було пошкоджено спортивний об'єкт.

«На щастя, обійшлось без постраждалих. Комунальні бригади приберуть територію від уламків та сміття. Завантажуємо зараз і будматеріали», — написав міський голова.

Наслідки ранкового обстрілу 8 лютого. Фото: Олександр Сєнкевич Наслідки ранкового обстрілу 8 лютого. Фото: Олександр Сєнкевич

В ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомили, що у Миколаєві зазнав ушкоджень приватний житловий сектор. Вночі на місці прильоту виникла пожежа.

«Також сталось часткове руйнування та зайнялась пожежа на спортивному об'єкті», — повідомили рятувальники.

Дві пожежі площею 150 та 60 квадратних метрів вдалося оперативно загасити.

У Миколаєві внаслідок удару 8 лютого виникли пожежі. Фото: ДСНС У Миколаєві внаслідок удару 8 лютого виникли пожежі. Фото: ДСНС

Загалом, над Миколаївщиною Сили ППО збити три російських «шахеди». Разом з тим, протягом доби ворог з артилерії атакував Очаківську та Куцурубську громади.

«Зранку, 7 лютого, о 07:56 та 08:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні ОВА.

Пізніше, о 09:14 удару ворожим БпЛА типу «Ланцет» зазнав населений пункт Куцурубської громади, а о 09:25 ворог спрямував FPV-дрон по береговій лінії громади.

«Окрім того, учора, 7 лютого, о 10:05, 10:51 та 15:48 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок», — повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Наслідки обстрілу Миколаєва 8 лютого. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Наслідки обстрілу Миколаєва 8 лютого. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Наслідки обстрілу Миколаєва 8 лютого. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Наслідки обстрілу Миколаєва 8 лютого. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Наслідки обстрілу Миколаєва 8 лютого. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.