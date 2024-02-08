Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент трапився у селі Прибужани Прибужанівської територіальної громади Вознесенського району.
Чоловік використав для обігріву приміщення буржуйку та порушив правила її експлуатації.
Однак, при використанні обігрівача його стан погіршився і він викликав медиків.
Наразі потерпілий перебуває в стані середньої тяжкості у реанімаційному відділенні та отримує необхідну допомогу.
Нагадаємо, у неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлися чадним газом.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент трапився у селі Прибужани Прибужанівської територіальної громади Вознесенського району.
Чоловік використав для обігріву приміщення буржуйку та порушив правила її експлуатації.
Однак, при використанні обігрівача його стан погіршився і він викликав медиків.
Наразі потерпілий перебуває в стані середньої тяжкості у реанімаційному відділенні та отримує необхідну допомогу.
Нагадаємо, у неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлися чадним газом.