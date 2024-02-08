Швидка у Миколаївській області, архівне фото «НикВести» У середу, 8 лютого у Миколаївській області чоловік 1954 року народження отруївся чадним газом.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент трапився у селі Прибужани Прибужанівської територіальної громади Вознесенського району.

Чоловік використав для обігріву приміщення буржуйку та порушив правила її експлуатації.

Однак, при використанні обігрівача його стан погіршився і він викликав медиків.

Наразі потерпілий перебуває в стані середньої тяжкості у реанімаційному відділенні та отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, у неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлися чадним газом.