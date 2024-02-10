Російські війська можуть використовувати системи Starlink на фронті.

Про це повідомляє американський військовий портал Defense One.

Вперше українська сторона виявила системи Starlink у російських військах «кілька місяців тому», пише портал з посиланням на українських військових. З того часу використання Росією супутникових систем на фронті тільки збільшується.

«Коли їх будуть сотні, нам буде важко жити», – сказав один з українських військових.

Системи РФ закуповує через треті країни, переконані військові.

«Використання Росією Starlink посилює проблеми, з якими стикаються українські військові, яким і так не вистачає боєприпасів. Українські артилерійські підрозділи, наприклад, випускають близько 2000 снарядів на день», – йдеться в повідомленні.

Видання також відзначає, що кілька російських компаній вже продають Starlinks на території РФ для військових та цивільних потреб.

Нагадаємо, уряд Польщі передав Україні 5 тисяч Starlink для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях та для підприємств критичної інфраструктури.

Наразі в Україні вже працюють близько 47 тисяч Starlink, переданих нашій країні партнерами. З них від Польщі було отримано понад 19,5 тисяч. Так, частина з них була передана для облаштування «Пунктів незламності».